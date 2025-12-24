Samsunspor Türkiye Kupası'na 3 puanla başladı!

Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk haftasında İkas Eyüpspor'u konuk etti.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Samsunspor 2-1'lik skorla kazandı.
Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Marius Mouandilmadji ile 33. dakikada Soner Aydoğdu kaydetti.
3 PUANLA BAŞLADI
Eyüpspor'un tek golünü ise 90. dakikada Berke Deniz Baran attı.
Bu sonucun ardından Samsunspor, gruplara üç puanla başladı. Eyüpspor, sahadan puansız ayrıldı.
Grubun bir sonraki maçında Samsunspor, Aliağa FK deplasmanına gidecek. Eyüpspor, Iğdır FK'yi konuk edecek.