Samsunspor Türkiye Kupası'na 3 puanla başladı!

24.12.2025 23:13:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Samsunspor, Türkiye Kupası grup aşamasının ilk haftasında kendi evinde ağırladığı Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti.

Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk haftasında İkas Eyüpspor'u konuk etti.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Samsunspor 2-1'lik skorla kazandı.

Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Marius Mouandilmadji ile 33. dakikada Soner Aydoğdu kaydetti.

3 PUANLA BAŞLADI

Eyüpspor'un tek golünü ise 90. dakikada Berke Deniz Baran attı.

Bu sonucun ardından Samsunspor, gruplara üç puanla başladı. Eyüpspor, sahadan puansız ayrıldı.

Grubun bir sonraki maçında Samsunspor, Aliağa FK deplasmanına gidecek. Eyüpspor, Iğdır FK'yi konuk edecek.

İlgili Konular: #eyüpspor #samsunspor #ziraat türkiye kupası

