Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu!

9.12.2025 20:06:00
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Kupası gruplarının ilk hafta maç programını duyurdu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk hafta programı açıklandı.

Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi 23 Aralık Salı günü oynanacak.

Derbi saat 20.30'da başlayacak.

Türkiye Kupası'nın ilk hafta programı şu şekilde:

17 Aralık Çarşamba

15:00 Fatih Karagümrük - İstanbulspor

18:00 Çaykur Rizespor - Gaziantep FK

20:30 Trabzonspor - Alanyaspor

18 Aralık Perşembe

17:30 Gençlerbirliği - Bodrum FK

20:30 Galatasaray - Başakşehir

23 Aralık Salı

15:00 Kocaelispor - Erzurumspor FK

17:30 Konyaspor - Antalyaspor

20:30 Fenerbahçe - Beşiktaş

24 Aralık Çarşamba

13:00 Iğdır FK - Aliağa Futbol AŞ

15:30 Boluspor - Fethiyespor

18:00 Ankara Keçiörengücü - Beyoğlu Yeni Çarşı

20:30 Samsunspor - Eyüpspor

