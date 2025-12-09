Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk hafta programı açıklandı.
Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi 23 Aralık Salı günü oynanacak.
Derbi saat 20.30'da başlayacak.
Türkiye Kupası'nın ilk hafta programı şu şekilde:
17 Aralık Çarşamba
15:00 Fatih Karagümrük - İstanbulspor
18:00 Çaykur Rizespor - Gaziantep FK
20:30 Trabzonspor - Alanyaspor
18 Aralık Perşembe
17:30 Gençlerbirliği - Bodrum FK
20:30 Galatasaray - Başakşehir
23 Aralık Salı
15:00 Kocaelispor - Erzurumspor FK
17:30 Konyaspor - Antalyaspor
20:30 Fenerbahçe - Beşiktaş
24 Aralık Çarşamba
13:00 Iğdır FK - Aliağa Futbol AŞ
15:30 Boluspor - Fethiyespor
18:00 Ankara Keçiörengücü - Beyoğlu Yeni Çarşı
20:30 Samsunspor - Eyüpspor