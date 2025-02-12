Türkiye Kupası'da 3 hafta programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması 3. hafta maçlarının programı açıklandı.

Türkiye Kupası'da 3 hafta programı açıklandı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 12.02.2025 - 19:32

Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması 3. hafta maçlarının programı duyuruldu.

Karşılaşmaların programı şöyle:


Etiketler: #ziraat türkiye kupası #kura çekimi
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