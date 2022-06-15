Türkiye-Litvanya maçında, "Ülkede mülteci istemiyoruz" sloganları atıldı

15 Haziran 2022 Çarşamba, 12:01

A Milli Futbol Takımı'nın Litvanya'yı 2-0 mağlup ettiği İzmir'deki maçta "Ülkede mülteci istemiyoruz" sloganları attı.

İzmir, 13 yıl aradan sonra ilk kez dün bir A Milli Futbol Takımı maçına ev sahipliği yaptı. UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup dördüncü hafta mücadelesinde, Türkiye A Milli Futbol Takımı, İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda konuk ettiği Litvanya'yı 2-0 mağlup etti.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile çok sayıda milletvekili ve belediye başkanının da izlediği maça, atılan "Ülkede mülteci istemiyoruz" sloganı damga vurdu.



