Türkiye-Litvanya maçında, "Ülkede mülteci istemiyoruz" sloganları atıldı
A Milli Futbol Takımı'nın Litvanya'yı 2-0 mağlup ettiği İzmir’deki maçta, binlerce kişi hep bir ağızdan "Ülkede mülteci istemiyoruz" sloganı atıldı.
A Milli Futbol Takımı'nın Litvanya'yı 2-0 mağlup ettiği İzmir'deki maçta "Ülkede mülteci istemiyoruz" sloganları attı.
İzmir, 13 yıl aradan sonra ilk kez dün bir A Milli Futbol Takımı maçına ev sahipliği yaptı. UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup dördüncü hafta mücadelesinde, Türkiye A Milli Futbol Takımı, İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda konuk ettiği Litvanya'yı 2-0 mağlup etti.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile çok sayıda milletvekili ve belediye başkanının da izlediği maça, atılan "Ülkede mülteci istemiyoruz" sloganı damga vurdu.
Video Haberler
- 'Beceremiyorsanız yoldan çekileceksiniz'
- 'Elinizi vicdanınıza koyun öyle oy verin'
- Başıboş atlar trafiği felç etti
- Site otoparkında heyelan meydana geldi
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- Taksim'de kalbinden bıçaklanarak öldürüldü
- Taksiciye itiraz etti: Saldırıya uğradı
- İnekler E-5 Karayolu’na çıktı, trafik aksadı
- Motorine yeni zam yolda
- 'Ağzımızı da açtırmıyorlar, oturup ağlamak lazım'
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Bakan gelmezse kendimi patlatırım'
- Memur maaşlarına para kalmadı!
- Gözleri doldu, sesi titredi...
- NATO'dan yeni Türkiye açıklaması
- Sokakta cinsel ilişkinin 5 nedeni
- Dünya Kupası'na son bilet belli oldu!
- NBA yıldızına şok... Hapis cezasıyla karşı karşıya!
- Motorine yeni zam yolda
- 'Bu saçma karardan geri dön'
- Skandalda ilk ifade ortaya çıktı