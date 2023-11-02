Türkiye Pool Bilardo Şampiyonası Ankara'da sona erdi

Türkiye Pool Bilardo Şampiyonası sona erdi. Ankara'da düzenlenen organizasyonun 3. etabında, erkekler 9 top disiplininde müsabakalar tamamlandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.11.2023 - 08:44
Türkiye Pool Bilardo Şampiyonası Ankara'da sona erdi
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Türkiye Pool Bilardo Şampiyonası'nın 3. etabında erkekler 9 top disiplininde müsabakalar yapıldı.

Türkiye Bilardo Federasyonunun açıklamasına göre Ankara'daki Gölbaşı Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonda, Sami Köylü birinci oldu.

Saki Kanatlar ikinciliği, Baran Yıldırım ise üçüncülüğü elde etti.


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