Türkiye Pool Bilardo Şampiyonası Ankara'da sona erdi
Türkiye Pool Bilardo Şampiyonası sona erdi. Ankara'da düzenlenen organizasyonun 3. etabında, erkekler 9 top disiplininde müsabakalar tamamlandı.
Türkiye Pool Bilardo Şampiyonası'nın 3. etabında erkekler 9 top disiplininde müsabakalar yapıldı.
Türkiye Bilardo Federasyonunun açıklamasına göre Ankara'daki Gölbaşı Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonda, Sami Köylü birinci oldu.
Saki Kanatlar ikinciliği, Baran Yıldırım ise üçüncülüğü elde etti.
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