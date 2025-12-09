Cumhuriyet Gazetesi Logo
Türkiye - Romanya maçının oynanacağı stat belli oldu!

9.12.2025 18:28:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off turunun yarı finalinde Romanya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Romanya mücadelesinin oynanacağı stadı açıkladı.

A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile karşılaşacağı maç Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile kendi sahasında karşılaşacak A Millî Takımımız, bu müsabakayı İstanbul'da oynayacak. Beşiktaş Park'ın ev sahipliği yapacağı maç, 26 Mart 2026 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

A Millî Takımımız, Romanya karşılaşmasıyla geçmişte 67 maça çıktığı İnönü Stadyumu'nun yerine inşa edilen Beşiktaş Park'a dördüncü kez ayak basacak. Ay-Yıldızlılar, eski stattaki ilk maçında 30 Mayıs 1948 tarihinde Avusturya karşısına çıktı ve maçı 1-0 kaybetti; son müsabakasında ise 3 Mart 2010 tarihinde Honduras'ı 2-0 mağlup etti. A Millî Takımımız, İnönü Stadyumu'nda oynadığı 67 maçın 29'unu kazanırken, 22'sini kaybetti, 16 maç ise beraberlikle bitti."

