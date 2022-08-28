Türkiye Satranç 1. ve 2. Lig şampiyonları belli oldu
Türkiye Satranç 1. Lig şampiyonluğuna Hukukçu Fenerbahçeliler Spor ve Kültür Kulübü Derneği, 2. Lig şampiyonluğuna Seyhan Belediye Spor Kulübü Derneği ulaştı.
Türkiye Satranç 1. ve 2. Lig şampiyonları, Konya'da düzenlenen müsabakalarda belirlendi.
Selçuklu Kongre Merkezi'nde 7 gündür devam eden mücadeleler sonunda 1. Lig şampiyonu Hukukçu Fenerbahçeliler Spor ve Kültür Kulübü Derneği oldu.
Ligde ikinciliği Apaydın Satranç ve Spor Kulübü Derneği, üçüncülüğü Beyazkale Satranç Evi Spor Kulübü Derneği kazandı.
İlk üçte yer alan bu kulüpler, Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi'ne yükseldi.
Türkiye Satranç 2. Ligi'nde şampiyon ise Seyhan Belediye Spor Kulübü Derneği oldu.
Güzelbahçe Altyapı Satranç Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ikinci, Bursa Deneyim Spor Kulübü Derneği üçüncü, Alaçatı Satranç Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ise dördüncü sırada yer aldı.
İlk dörde giren kulüpler, Türkiye Satranç 1. Ligi'ne yükseldi.
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