Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe

30 Haziran 2022 Perşembe, 15:25

Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde karşılaştığı Gazişehir Gaziantep Tekerlekli Sandalye Basketbol’u 2-1’le geçerek şampiyon oldu.

Sezon başında 1907 Fenerbahçe Derneği’nden Fenerbahçe Kulübü'ne devredilen Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, ilk sezonunda mutlu sona ulaştı ve Erkek Basketbol, Kadın Basketbol ve Fenerbahçe Koleji Safiport'un ardından 2021-2022 sezonunu şampiyonlukla tamamladı.

Final serisinin ilk maçını 74-68 kazanan sarı-lacivertliler, ikinci maçı 76-67 kaybetmişti. Büyük çekişmeye sahne olan ve normal süresi 61-61 eşitlikle tamamlanan üçüncü maçı da 73-72 kazanan Feberbahçe, kupanın sahibi oldu.