Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe
Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi şampiyonu Fenerbahçe oldu.
Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde karşılaştığı Gazişehir Gaziantep Tekerlekli Sandalye Basketbol’u 2-1’le geçerek şampiyon oldu.
Sezon başında 1907 Fenerbahçe Derneği’nden Fenerbahçe Kulübü'ne devredilen Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, ilk sezonunda mutlu sona ulaştı ve Erkek Basketbol, Kadın Basketbol ve Fenerbahçe Koleji Safiport'un ardından 2021-2022 sezonunu şampiyonlukla tamamladı.
Final serisinin ilk maçını 74-68 kazanan sarı-lacivertliler, ikinci maçı 76-67 kaybetmişti. Büyük çekişmeye sahne olan ve normal süresi 61-61 eşitlikle tamamlanan üçüncü maçı da 73-72 kazanan Feberbahçe, kupanın sahibi oldu.
KAZANIYORUZZZ!— Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol (@fenerbahcetksb) June 30, 2022
ŞAMPİYONNN FENERBAHÇE!
Uzatma sonucu | Fenerbahçe Gazişehir Gaziantep: 73-72 pic.twitter.com/SEWS7teITq
Video Haberler
- Eski müdürün 'anlaşma' trafiği açığa çıktı
- Abdülkadir Ömür'ün trafikteki görüntüleri tepki çekti!
- Kolonlardaki çatlak ekipleri harekete geçirdi
- İstanbul'da hareketli dakikalar
- Eski AKP'li yurttaş Özel'e böyle seslendi
- 'İçimizden bir parça koptu'
- 'Gerçek enflasyona duyarlı bir artış olmalı'
- Zamlar tatlıcıların tadını kaçırdı
- Çılgın davulcu kendinden geçti
- Cüneyt Arkın'a veda...
En Çok Okunan Haberler
-
- En düşük emekli maaşı belli oldu
- Lille yeni teknik direktörü Paulo Fonseca oldu!
- Şirketlere kayyum atandı, binlerce hesaba el konuldu
- Maymun çiçeği hastalığı Türkiye'de!
- 'Çok kısa ve yırtmaçlı etek giyilmesin'
- İki konuda uzlaşı sağlandı
- Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi
- Asgari ücret için üç ihtimal var
- Motorinde indirim: İşte son fiyatlar...
- 'Erdoğan’a boyun eğmedik'