Türkiye, tüm dünya ile iyilik için koştu

Yayınlanma: 06.05.2025 - 12:31

Güncelleme: 06.05.2025 - 12:31

Bu yıl 12. kez düzenlenen Wings for Life World Run, binlerce kişinin katılımıyla tamamlandı. İstanbul’da Kuruçeşme – Arnavutköy sahil şeridinde, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İzmir ve Mersin’de ise yerel koşu grupları ile organize edilen fiziksel koşularda kadınlar kategorisinde Aliye Rabia Sönmez 30.11 km. koşarak en iyi dereceyi elde etti. Erkekler kategorisinde ise Can Polat, 55.44 km.’lik derecesiyle Türkiye genelinde en uzun mesafeyi kat eden isim oldu.

RED BULL SPORCULARI DA İYİLİK İÇİN KOŞTU

Dünyanın dört bir yanında heyecanla beklenen iyilik koşusunda bu yıl Red Bull sporcuları da binlerce katılımcıyla aynı anda koştu. İstanbul Kuruçeşme’de 1.505 kişinin katılımıyla gerçekleşen fiziksel koşuya Red Bull Sporcuları Ali Türkkan, Bora Altıntaş, Deniz Öncü, Hande Baladın, Hazal Nehir, Kübra Dağlı ve Red Bull Oyuncusu Ege Arseven de katıldı. Berke Dikişçioğlu ise İzmir’de koşamayanlar için koştu.

ÜNLÜ İSİMLER DE DESTEK VERDİ

Wings for Life World Run’da Red Bull sporcularının yanı sıra, koşuculara eşlik edecek akıllı telefon uygulaması Wings for Life World Run App’teki (AppRun) uyarıları ve yönlendirmeleri seslendiren ve etkinliğin Türkiye elçisi olan oyucu Müjde Uzman, Paralimpik Milli Sporcu Nil Mısır, dijital içerik üreticileri Ayşe Akbulut, Bulut Şahin, Burak Uzun, Orkun Işıtmak, spor spikerleri Ceyla Büyükuzun ve Merve Toy, klinik spor psikoloğu ve spor spikeri Berceste Şeber de binlerce katılımcıyla birlikte iyilik için koştu.

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak amacıyla gerçekleşen Wings for Life World Run, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iş birliğinde, adidas ve Philips Headphones’un global partnerliğinde, Yapı Kredi Step, Migros ve Erikli’nin sponsorluklarında gerçekleşti.

TOPLAM 8.6 MİLYON EURO BAĞIŞ TOPLANDI

Tüm dünyada toplam 310.719 kişinin iyilik için koştuğu Wings for Life World Run’a Türkiye’de 8.640 kişi kayıt oldu. Dünya çapında toplam 8.6 Milyon Euro bağış toplandı. Toplanan bağışlar, merkezi Avusturya’nın Salzburg şehrinde olan Wings for Life Omurilik Araştırma Vakfı’na aktarılacak ve omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlanmış olacak. Wings for Life World Run’a fiziksel koşuların yanı sıra AppRun uygulaması üzerinden de katılım sağlandı. AppRun’da katılımcılar hedeflerini, kendilerini ve sanal yakalama aracının uzaklığını uygulama üzerinden belirterek koşu mesafelerini kendileri yönetebildi.

Etkinlikle ilgili detaylara https://www.wingsforlifeworldrun.com/tr adresinden ulaşılabiliyor.