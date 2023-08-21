Türkiye Windsurf Şampiyonası’na rekor katılım

Yayınlanma: 21.08.2023 - 11:50

Güncelleme: 21.08.2023 - 11:50

Myga Surf City'nin ev sahipliği yaptığı şampiyonada; Funboard, IQ Foil ve Wing Foil kategorilerinde toplam 320 sporcu mücadele etti. Ayıca şampiyona kapsamında MotoSurf yarışları da yapıldı.

4 günlük mücadelede dereceye giren sporculara ödülleri ise düzenlenen törenle verildi.

Yelken federasyonu yetkilileri ise 20 yıllık süreçte 320 katılımın bir rekor olduğunu açıkladılar.

Çeşme Kaymakamlığı, Çeşme Belediyesi, Türkiye Yelken Federasyonu, İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü, Liman Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın destekleriyle gerçekleşen Vakkorama Watersports Championship Türkiye Windsurf Şampiyonası, gelecek yıl da yine Alaçatı’da yapılacak.