Türkiye Windsurf Şampiyonası’na rekor katılım
Vakkorama Watersports Championship Türkiye Windsurf Şampiyonası 16-20 Ağustos tarihleri arasında rekor katılımla Alaçatı’da gerçekleşti.
Myga Surf City'nin ev sahipliği yaptığı şampiyonada; Funboard, IQ Foil ve Wing Foil kategorilerinde toplam 320 sporcu mücadele etti. Ayıca şampiyona kapsamında MotoSurf yarışları da yapıldı.
4 günlük mücadelede dereceye giren sporculara ödülleri ise düzenlenen törenle verildi.
Yelken federasyonu yetkilileri ise 20 yıllık süreçte 320 katılımın bir rekor olduğunu açıkladılar.
Çeşme Kaymakamlığı, Çeşme Belediyesi, Türkiye Yelken Federasyonu, İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü, Liman Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın destekleriyle gerçekleşen Vakkorama Watersports Championship Türkiye Windsurf Şampiyonası, gelecek yıl da yine Alaçatı’da yapılacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yozgat'ta katliam gibi kaza
- 'Mansur Yavaş'ın yerine...'
- YKS şampiyonları hangi üniversiteleri tercih etti?
- Dünyaca ünlü plaj Rizeli iş insanına!
- Merkez Bankası'ndan gece yarısı düzenlemesi
- KKM kararının ardından sert tepki!
- Anderson Talisca'da sürpriz gelişme!
- MasterChef'te gözyaşlarına boğan eleme!
- Ölen 12 kişinin kimliği belli oldu
- Birleşik Krallık'tan gelmişti: Kan kaybından öldü