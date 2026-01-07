Türkiye'ye döneceği öne sürülmüştü: Nijerya'dan Victor Osimhen iddiasına resmi yanıt!

Nijerya Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası'nda Mozambik'i son 16 turunda 4-0 yendiği karşılaşmada iki gol atan ancak Ademola Lookman ile tartışma yaşayan Victor Osimhen hakkında dikkat çeken bir iddia gündeme gelmişti. Nijerya Futbol Federasyonu konu ile ilgili açıklama yaptı.

Lookman ile saha içerisinde bir pozisyon sonrası tartışan Osimhen'in maçtan soyunma odasından erken çıktığı ve takım otobüsünde tek başına oturduğu öne sürülmüştü. Tek başına oturan Osimhen'in yanına kimsenin gitmediği iddia edilmişti.

"T ÜRK İYE'YE D ÖNECEK" İDDİASINA YANIT

Nijerya basını, yaşananların ardından Osimhen'in teknik heyeti ve federasyonu milli takımdan ayrılmakla tehdit ettiğini öne sürdü.

Haberde Osimhen'in milli takımla işinin bittiğini, Türkiye'ye döneceğini yetkililere bildirdiği iddia edildi. Nijerya Futbol Federasyonu'nun üst düzey yetkililerinin Osimhen'e ulaşmaya çalıştığı, federasyon başkanının ise yıldız ismi sakinleştirmeye çalıştığı belirtildi.

Bazı yetkililerin ise Osimhen'in sakinleşmesi için golcü futbolcunun yalnız bırakılması gerektiğine inandığı vurgulandı.

FEDERASYONDAN RESMİ YALANLAMA

Bu gelişmelerin ardından Nijerya Futbol Federasyonu, Victor Osimhen'in kamptan ayrılacağı yönündeki iddiayı yalanladı.

Nijerya Milli Takım Menajeri Dayo Enebi Achor "Kampımızda sorun yok. İki kardeş arasında yaşananlar, birkaç saat içinde kolayca çözüldü. Her şey yolunda" açıklamasını yaptı.