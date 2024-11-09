Türkiye’de 6 maçta gol yemeyen Fenerbahçe, UEFA’da her karşılaşmada topu ağlarında gördü

Yayınlanma: 09.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.11.2024 - 04:00

Fenerbahçe, 3-2’lik Trabzonspor maçından sonra çıktığı UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde deplasmanda AZ Alkmaar’a 3-1 kaybederken dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı. Mourinho yönetimindeki Sarı-Lacivertliler, Süper Lig’de oynadığı 10 maçın 6’sında kalesini gole kapatmayı başardı. Ancak Fenerbahçe bu sezon Avrupa kulvarında sahaya çıktığı 8 maçta da gol yedi. Sarı-Lacivertliler; Avrupa’da Lille ile oynadığı 2 maçta 3, Lugano ile karşılaştığı 2 mücadelede 4, S.Gilloise, Twente, Manchester United müsabakalarında 1’er, AZ Alkmaar 90 dakikasında ise 3 gol yedi. Bu durum, “Takımda konsantrasyon eksikliği mi var, futbolcular maç mı seçiyor?” sorularını akıllara getirdi. Avrupa’da gol yeme sorununun detayında, Mourinho’nun birçok karşılaşmaya farklı savunma oyuncularıyla çıkmasının da rolü büyük.



‘HODRİ MEYDAN DİYORUZ’

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, maçlarda yaşanan hakem hatalarının yabancı hakemler tarafından incelenmesi konusuyla ilgili G.Saray yönetimiyle vardığı anlaşmanın bozulması hakkında konuştu. Ilıcalı, “Bir kez daha çağrıda bulunuyorum G.Saray Kulübü’ne. Biz milli takım arasında 3 haftadır erteledikleri hakemi getireceğiz. Yurt dışından hakem ya da hakemler. Getireceğiz, pozisyonları seyrettireceğiz. Biz yine davet ediyoruz, pozisyonlarınızı getirin. Beraber koyalım, incelensin. Eğer katılmıyorsanız istediğiniz pozisyonları gönderin bize, onları gösterelim ama sakın, ‘Vay efendim, şu pozisyon niye yok, bu pozisyon yok’ demeye kalkmayın. ‘Hodri meydan’ diyoruz, ‘İstediğiniz pozisyonlar’ diyoruz. Hem katılmayıp bundan sonra da işi yine sulandırmaya kalkmayın” dedi.