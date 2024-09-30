Türkiye'nin en iyi VALORANT takımları Red Bull Home Ground’da karşı karşıya geliyor
Dünyanın en büyük sezon arası VALORANT turnuvalarından Red Bull Home Ground, Türkiye'nin en iyi takımlarını bir araya getirerek heyecan dolu bir turnuvayla başlıyor. İstanbul'un ikonik mekanlarından birinde düzenlenecek finalde takımlar, şampiyon olmak için kıyasıya mücadele edecekler.
Dünyanın en büyük sezon arası VALORANT turnuvalarından biri olan Red Bull Home Ground, heyecan dolu bir turnuvayla bu yıl da geri dönüyor! Geçtiğimiz yıl Taksim Grand Pera Emek Sahnesi’nde unutulmaz anlara sahne olan turnuva, bu sefer ülkemizin en iyi VALORANT takımlarını bir araya getirecek.
Turnuvanın finali, geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine İstanbul'un en ikonik mekanlarından birinde gerçekleşecek. Eşsiz bir rekabet heyecanı yaşanacak olan Türkiye finalini kazanan takım, Berlin'de düzenlenecek olan büyük finale katılma hakkı kazanacak.
TÜRKİYE FİNALİ KAZANANI BERLİN YOLU GÖRÜNÜYOR
Ülkemizin en büyük 8 VALORANT takımı ve açık elemelerden gelen 2 takımın şampiyonluk için mücadele edeceği turnuva, 5-6 Ekim ve 12-13 Ekim tarihlerinde düzenlenecek açık elemelerde 19-20 Ekim’de yapılacak grup aşamalarında profesyonel VALORANT takımlarının karşısına çıkacak takımlar belirlenecek.
Türkiye finali sonrası dünya finali ise 22-23 Kasım tarihlerinde Almanya’nın başkenti Berlin’de gerçekleşecek.
İstanbul’un kalbinde düzenlenecek Türkiye Finali’ne bu yıl, Red Bull Oyuncusu Ferit “wtcN” Karakaya, Red Bull Home Ground turnuvasını kendi kanallarından canlı yayınlayacak. Ayrıca, turnuva Red Bull Gamerszon ve Red Bull Türkiye Twitch kanallarından canlı yayınlanacak.
Açık elemelerin kayıtları redbull.com/homeground üzerinden yapılabiliyor.
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