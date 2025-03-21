Türkiye'nin rakibini belirleyecek İspanya-Hollanda maçında kazanan yok!

Yayınlanma: 21.03.2025 - 09:50

Güncelleme: 21.03.2025 - 09:54

UEFA Uluslar Ligi çeyrek final ilk maçında Hollanda, sahasında İspanya ile karşı karşıya geldi. De Kuip'teki maç 2-2 sona erdi.

İspanya 9. dakikada Nico Williams ile öne geçti. Hollanda, Cody Gakpo'nun 28. dakikada attığı golle soyunma odasına 1-1'lik skorla gitti.

Hollanda, 46. dakikada Tijjani Reijnders'in attığı golle 2-1 öne geçti.

İspanya, Mikel Merino'nun 90+2. dakikada attığı golle sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

Hollanda, Jorrel Hato'nun 81. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

İspanya'da Alvaro Morata karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 66 dakika sahada kaldı.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 23 Mart Pazar günü İspanya'da oynanacak.

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki son rakibi de Hollanda ile İspanya arasında oynanacak rövanş karşılaşmasının ardından netlik kazanacak. Bu eşlemenin galibi, A Milli Takım'ın yer aldığı E Grubu'na yerleşecek.

2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde kura çekiminin ardından Türkiye'nin diğer rakipleri Gürcistan ve Bulgaristan olmuştu.