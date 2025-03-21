Türkiye'nin rakibini belirleyecek İspanya-Hollanda maçında kazanan yok!
UEFA Uluslar Ligi çeyrek final ilk maçında Hollanda ile İspanya 2-2 berabere kaldı.
UEFA Uluslar Ligi çeyrek final ilk maçında Hollanda, sahasında İspanya ile karşı karşıya geldi. De Kuip'teki maç 2-2 sona erdi.
İspanya 9. dakikada Nico Williams ile öne geçti. Hollanda, Cody Gakpo'nun 28. dakikada attığı golle soyunma odasına 1-1'lik skorla gitti.
Hollanda, 46. dakikada Tijjani Reijnders'in attığı golle 2-1 öne geçti.
İspanya, Mikel Merino'nun 90+2. dakikada attığı golle sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.
Hollanda, Jorrel Hato'nun 81. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından mücadeleyi 10 kişi tamamladı.
İspanya'da Alvaro Morata karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 66 dakika sahada kaldı.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 23 Mart Pazar günü İspanya'da oynanacak.
A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki son rakibi de Hollanda ile İspanya arasında oynanacak rövanş karşılaşmasının ardından netlik kazanacak. Bu eşlemenin galibi, A Milli Takım'ın yer aldığı E Grubu'na yerleşecek.
2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde kura çekiminin ardından Türkiye'nin diğer rakipleri Gürcistan ve Bulgaristan olmuştu.
Spor Haberleri
- Nihat Kahveci'den Milli Takım'a uyarı!
- Davinson Sanchez'den korkutan sakatlık!
- Vakıfbank, Eczacıbaşı'nı üç sette devirdi!
- Hırvatistan, Fransa karşısında avantajı kaptı!
- Danimarka, Portekiz'i tek golle mağlup etti
- İspanya-Hollanda maçında kazanan yok!
- Almanya, İtalya'yı deplasmanda yıktı!
- Avusturya-Sırbistan maçında kazanan çıkmadı!
- Yazarlar değerlendirdi: 'Yıldızlar damga vurdu'
- Hakan Çalhanoğlu'ndan Arda için transfer açıklaması!
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan 'İmamoğlu' gözaltısına 'rötarlı' yanıt
- Valilikten 'ön seçim'e yasak kararı!
- İşte il il ‘İmamoğlu’ protestoları!
- Yayını terk etti: 'Herkese iyi akşamlar Nagehan hariç'
- Bakan Tunç'tan tepki çeken paylaşım!
- Bir metro hattının yönetimi İBB'den alındı!
- 'Sınıfı 'Tayyipçiler' diye basmışlar'
- ‘Hulusi Akar’ın kızı ile bire bir aynı durumda’
- Dikkat çeken 'kayyum' cevabı!
- Hukukçu Hüseyin Hatemi'den 'diploma' yanıtı