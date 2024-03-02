Tuzlaspor - Keçiörengücü maçında puanlar paylaşıldı!

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Tuzlaspor ile Ankara Keçiörengücü 1-1 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.03.2024 - 15:34
Tuzlaspor - Keçiörengücü maçında puanlar paylaşıldı!
Abone Ol google-news

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Tuzlaspor ile Ankara Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Keçiörengücü'nün golü 19. dakikada Moustapha Camara'dan gelirken, Tuzlaspor'un golü 34. dakikada Streli Mamba'dan geldi. 

Bu sonuçla birlikte Keçiörengücü 31 puana, Tuzlaspor ise 24 puana yükseldi. 

Ligin bir sonraki maçında Tuzlaspor, Kocaelispor deplasmanına gidecek. Keçiörengücü, evinde Erzurumspor FK'yi ağırlayacak.


Tuzlaspor haberleri Ankara Keçiörengücü haberleri Trendyol 1. Lig haberleri

İlgili Haberler

Tuzlaspor'dan 'bilet' açıklaması!

Tuzlaspor'dan 'bilet' açıklaması!
Passolig, Tuzlaspor'un taraftar sayısı ve bilet gelirini açıkladı

Passolig, Tuzlaspor'un taraftar sayısı ve bilet gelirini açıkladı
Tuzlaspor'un iddialarına cevap: Ankaragücü'nden Lamine Diack açıklaması

Tuzlaspor'un iddialarına cevap: Ankaragücü'nden Lamine Diack açıklaması
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Fenerbahçe'nin Hatayspor maçı kamp kadrosu belli oldu!

Fenerbahçe'nin Hatayspor maçı kamp kadrosu belli oldu!
Uzmanı açıkladı: Tatlı krizini önlemenin yolları nelerdir?

Uzmanı açıkladı: Tatlı krizini önlemenin yolları nelerdir?
Dikkat eksikliği avcı-toplayıcı atalarımızın hayatta kalmasına yardımcı olmuş olabilir

Dikkat eksikliği avcı-toplayıcı atalarımızın hayatta kalmasına yardımcı olmuş olabilir
‘Öldürüp, gömüyorum’ dedi, beraat ettiği davadan müebbet hapse çarptırıldı!

‘Öldürüp, gömüyorum’ dedi, beraat ettiği davadan müebbet hapse çarptırıldı!
15 yıllık öğretmenlik mesleğini bıraktı, seracılığa başladı! Söke'de ilk kez o ihraç etti...

15 yıllık öğretmenlik mesleğini bıraktı, seracılığa başladı! Söke'de ilk kez o ihraç etti...
Survivor’da yaşanan olaylı gece! Acun Ilıcalı, ‘Daha önce başımıza gelmemişti’ diyerek durumu açıkladı.

Survivor’da yaşanan olaylı gece! Acun Ilıcalı, ‘Daha önce başımıza gelmemişti’ diyerek durumu açıkladı.
2010'da Bitcoin'e 100 TL yatırsaydınız bugün ne kadar paranız olurdu?

2010'da Bitcoin'e 100 TL yatırsaydınız bugün ne kadar paranız olurdu?
İstanbul Boğazı’nda gemi trafiğine yat yarışı düzenlemesi

İstanbul Boğazı’nda gemi trafiğine yat yarışı düzenlemesi