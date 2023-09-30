Tuzlaspor'dan flaş paylaşım! 'Vize verilmediği için rehin kalmıştır'
Tuzlaspor, futbolcusu Philip Gameli Awuku'ya vize verilmediği için oyuncunun Gana'da rehin kaldığını açıkladı.
Trendyol 1. Lig ekiplrinden Tuzlaspor, futbolcusu Philip Gameli Awuku ilginç bir açıklama yaptı.
İstanbul temsilcisi, Awuku'ya vize verilmediği için oyuncunun Gana'da rehin kaldığını açıkladı.
İşte Tuzlaspor'un açıklaması:
"Futbolcumuza vize verilmediği için Gana'da rehin kalmıştır.
Tuzlaspor A.Ş. lisanslı futbolcumuz Philip Gameli Awuku Gana Milli Takımı'na davet edilmiş fakat Milli Takım maç arasının ardından Gana Türk Büyükelçiliği tarafından ülkemize geri dönüşüne izin verilmemiştir. Neden vize verilmemiştir? Vize verilmemesinin bir açıklaması var mıdır? Mağduriyetimiz büyükelçilik mi karşılayacak? Telefonlara cevap verilmemiştir. Futbolcumuz 15 gün içerinde 3 resmi maçta oynayamamıştır. Kulübümüz tarafından Türkiye Futbol Federasyonu'na gerekli bilgi verilmiş olup futbol federasyonumuz neden sessiz kalmıştır? Gana büyükelçiliğine gerekli evrakları göndermiş bulunmaktayız. Kulübümüzün mağduriyetinin giderilebilmesi noktasında gerekli mercilerin harekete geçmesini bekliyoruz."
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Filenin Sultanı’ evlendi: Nikahı Tunç Soyer kıydı
- Demet Akbağ'dan 'ayrılık' kararı
- Dilan Polat'ın ödediği vergi ortaya çıktı!
- Ödediği vergi ‘çerez parası’ denecek kadar az!
- Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
- Süresiz başkanlık!
- ‘7’ye varan bir deprem üretebilir’
- Cem Yılmaz'ın yeni filmi 'Do Not Disturb'e ilk tepkiler
- Barış Pehlivan hakkında yeni soruşturma!
- Bu saatlere dikkat! Marmara için kuvvetli yağış uyarısı