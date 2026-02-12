TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ açıkladı: 'Yarınları inşa ediyoruz'

Organizasyonda Vodafone’un voleybol sponsorluğu kapsamında bugüne kadar yapılan çalışmalar ve kazanılan başarılar hakkında detaylı bilgi verildi. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, “Türk voleybolunun bugün ulaştığı küresel başarı; sahadaki emek kadar, bu yolculuğa inanan ve yanımızda yürüyen güçlü iş birliklerinin eseridir. Vodafone’un Sultanlar Ligi isim sponsorluğu ve Kadın Milli Takımları ana sponsorluğu ile yalnızca bugünü değil, Türk voleybolunun yarınlarını da birlikte inşa ediyoruz. Bu özel buluşmayı; sporumuzun geldiği noktayı değerlendirmek, geleceğe dair hedeflerimizi paylaşmak ve milli voleybolcularımızın ilham veren hikâyelerini aynı heyecanla yaşamak adına çok kıymetli görüyorum. Türk voleyboluna değer katan tüm yol arkadaşlarımızla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum” dedi.

AKSOY: 'KARARLILIKLA İLERLİYORUZ'

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, “Vodafone olarak, spora uzun yıllardır düzenli yatırım yapan ve toplumu sporla kucaklayan bir markayız. Bir diğer önemli odağımız da kadınların güçlenmesine yönelik çalışmalar yapmak. Bu iki odağımızı birleştirerek sporda da kadınların yanında durmaya başladık. 2023 yılında hem Sultanlar Ligi isim sponsoru hem de Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru olduk. Geriye dönüp baktığımızda, ne kadar doğru bir karar verdiğimizi bir kez daha anlıyoruz. Sponsorluğumuzun ilk gününden bu yana aynı heyecanla çalışarak sürekli artan bir başarı ivmesi yakaladık. Federasyon ile son derece uyumlu ve verimli bir işbirliğimiz var. Kadın Voleybol Milli Takımlarımıza ve Vodafone Sultanlar Ligi'ne marka ve iletişim gücümüz, teknolojik yetkinliklerimiz ile en iyi ve en katma değerli desteği sağlamak için yoğun bir biçimde çalışıyoruz.Özellikle 5G teknolojisini kullanarak hayata geçirdiğimiz projelerle ülkemizde voleybol sporunun gelişmesine önemli katkıda bulunduk ve bulunmaya da devam ediyoruz. ‘Dünya duysun biz burdayız’ diyerek çıktığımız yolda kararlılıkla ilerliyoruz. Bu yolda birlikte yürüdüğümüz değerli iş ortaklarımıza ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

GELECEĞE DAİR PROJELER VE İKİ ÖDÜL

Vodafone, Sultanlar Ligi isim sponsorluğu ve Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsorluğu kapsamında yaptığı çalışmalarla, Sports Business Awards’ta “Sporda En İyi Marka Aktivasyonu” kategorisinde birincilik ve “Yılın Spor Sponsorluğu/Partnerliği” kategorisinde üçüncülük ödüllerini aldı. Malatya’nın Orduzu Köyü’ndeki Malatya 44 Voleybol Akademi’nin genç voleybolcu kızları Vodafone 5G teknolojisinin eşzamanlı bağlantısı sayesinde Filenin Sultanları ile aynı sahada buluştu. Milletler Ligi, CEV Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Şampiyonası gibi organizasyonlarda da kullanılan “Şahin Gözü” teknolojisi Vodafone’un çalışmasıyla Sultanlar Ligi’ne entegre edilip kadın voleybolunda teknolojiyle yeni bir dönem başladı.