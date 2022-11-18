TVF, Guidetti ile yollarını ayırdı!

Türkiye Voleybol Federasyonu, başantrenör Giovanni Guidetti ile yolların ayrıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
18 Kasım 2022 Cuma, 18:27
TVF, Guidetti ile yollarını ayırdı!
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Türkiye Voleybol Federasyonu, başantrenör Giovanni Guidetti ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "2017 yılından bu yana A Milli Kadın Voleybol Takımımızda başantrenör olarak görev yapan Giovanni Guidetti ile yapılan görüşme sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir." denildi.

Ayrıca, "Detaylar daha sonra Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Giovanni Guidetti'nin beraber yapacağı basın toplantısıyla açıklanacaktır." ifadelerine yer verildi.


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