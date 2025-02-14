Twente, 90+5'te kazandı!
Twente, Bodo/Glimt'i 90+5'te tecrübeli golcüsü Ricky van Wolfswinkel ile yıktı.
UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Playoff ilk maçında Twente ile Bodo/Glimt karşı karşıya geldi. De Grolsch Veste'de oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.
Twente, 5. dakikada Sayfallah Ltaief ile öne geçti. Bodo/Glimt, 85. dakikada Patrick Berg ile eşitliği sağladı.
Hollanda ekibine galibiyeti getiren golü 90+5. dakikada tecrübeli golcü Ricky van Wolfswinkel kaydetti.
Llatief'in yerine 69. dakikada Türk oyuncu Naci Ünüvar oyuna dahil oldu. Naci, 84. dakikada sarı kart gördü.
İki takım arasındaki rövanş maçı 20 Şubat'ta Norveç'te oynanacak.
Etiketler: #Twente #bodo glimt #uefa avrupa ligi
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