Twente'den Manchester United'a Old Trafford'da çelme!
Fenerbahçe'nin rakibi Manchester United, hem Beşiktaş, hem de Fenerbahçe ile karşılaşacak Twente'yi ağırladı. Old Trafford'da oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle bitti.
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi Manchester United ile hem Fenerbahçe, hem de Beşiktaş ile oynayacak Twente karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle bitti.
Manchester United'ın golünü 35. dakikada Christian Eriksen kaydetti.
Twente'nin deplasmanda golü 68. dakikada Sam Lammers'ten geldi.
UEFA Avrupa Ligi'nde gelecek hafta Manchester United, Porto'ya konuk olacak. İngiliz ekibi, 3. haftaa istanbul'da Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Twente gelecek hafta Fenerbahçe'yi Hollanda'da ağırlayacak. Beşiktaş'ı ise son hafta konuk edecek.
Etiketler: #manchester united #Twente #uefa avrupa ligi
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