Tyson Fury'den ringlere geri dönüş açıklaması!

4.01.2026 22:29:00
37 yaşındaki Britanyalı boksör Tyson Fury, ringlere geri döneceğini açıkladı.

Eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu Tyson Fury, ringlere geri döneceğini duyurdu.

Fury, sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "2026 o yıl. Mac'in dönüşü. Bir süredir uzaktaydım ama şimdi geri döndüm. 37 yaşındayım ve hala yumruk atıyorum. Adamların suratına yumruk atmaktan ve bunun için para almaktan daha iyi bir şey yok" ifadelerini kullandı.

OLEKSANDR USYK'A MAĞLUP OLMUŞTU

Aralık 2024'te, Ukraynalı Oleksandr Usyk'a ikinci kez yenilen Britanyalı sporcu mağlubiyetten bir ay sonra boksu bıraktığını açıklamıştı.

İki kez ağır sıklet dünya şampiyonu olan 37 yaşındaki boksör, ilk kez 2015'te Wladimir Klitschko'yu yenerek bu ünvanı elde etmişti.

İlgili Konular: #Tyson Fury #boks #Eldiven

