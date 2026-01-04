Cumhuriyet Gazetesi Logo
Okan Buruk açıklamıştı: Galatasaray ayrılığı resmen duyurdu!

4.01.2026 22:21:00
4.01.2026 22:21:00
Cumhuriyet Spor
Süper Lig ekibi Galatasaray, 27 yaşındaki futbolcu Berkan Kutlu ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Kupa'da Trabzonspor ile oynanacak maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk, basın toplantısında Berkan Kutlu'nun takımdan ayrıldığını açıklayarak 27 yaşındaki futbolcuya teşekkür etmişti. 

Okan Buruk, "Berkan Kutlu bize veda etti. Ayrıldı. Teşekkür ediyorum ona" ifadelerini kullanmıştı.

GALATASARAY'DAN VEDA

Galatasaray, Okan Buruk'un açıklamalarının ardından Berkan Kutlu için bir paylaşım yaptı ve deneyimli oyuncuya veda etti.

Galatasaray'ın açıklamasında, "Çocukluk hayalini gerçekleştiren, sarı kırmızılı formayla sahaya çıktığında mücadeleden asla vazgeçmeyen Berkan Kutlu'ya emekleri için teşekkür ediyoruz. Birlikte kazandığımız başarılar, yaşadığımız mutluluklar her zaman hatırlanacak. Yolun açık olsun!" denildi.

Berkan Kutlu ise bu paylaşımda, "Bir yanım hüzünlü ancak, daha fazla hissettiklerim; mutluluk, huzur ve gurur... Benimle birlikte büyüyen hayalime eriştiğim için mutluyum. Her zaman Galatasaray'a layık bir sporcu olabilmek adına verdiğim çabadan ötürü huzurluyum. Berkan Kutlu hayalini yaşadı..." ifadelerini kullandı.

