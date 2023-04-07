U12 İzmir Cup başladı

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 14:23

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 14:23

Altınordu Futbol Kulübü’nün “Dünya İzmir’de Buluşuyor” mottosuyla düzenlediği Uluslararası U12 İzmir Cup”ta ilk santra yapıldı.

Selçuk İsmet Orhunbilge Tesisleri’ndeki turnuvada 22 ülkeden 72 takım ve yaklaşık 1500 sporcu mücadele edecek. Yeni genç yeteneklerin ortaya çıkmasına olanak sağlayacak turnuva grup müsabakalarıyla başladı. Organizasyon 9 Nisan Pazar günü oynanacak maçlarla sona erecek.

DÜNYA KULÜPLERİ İZMİR’DE

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor’un yanı sıra Bayern Münih, Athletic Bilbao, Juventus, PSG, Ajax, Porto gibi tanınmış kulüpler yer aldığı turnuvaya katılan takımların A Takım futbolcularının imzaladığı 72 forma turnuvanın ardından Altınordu FK ile İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından açık artırma ile satılacak.

PREKAZİ DE KATILDI

Organizasyonun açılış töreninde spor camiasının birçok ünlü ismi yer aldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, uzun süre Galatasaray'da forma giyen Cevad Prekazi, eski hakemlerden Bahattin Duran’ın Yılmaz Erdoğan’ın da aralarında yer aldığı birçok isim turnuva coşkusuna ortak oldu.

"BÜYÜK COŞKU YAŞIYORUZ"

Açılış konuşmasını yapan Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan pandemiden dolayı U12 İzmir Cup'a 2 yıl ara vermek zorunda olduklarını dile getirdi. "Dünya pandemiden dolayı yeni yeni kendine geliyor" diyen Özkan, "U12 İzmir Cup benim hayatımın en önemli günlerinden bir tanesi. Adeta coşkuyu yaşıyoruz. Bu sadece Altınordu'nun turnuvası değil İzmir'in turnuvası. O kadar güzel görüntüler var ki burada. Güney Afrika'dan gelen kıvırcık saçlı çocuklar var. İsveç'ten gelen sarışın mavi gözlü çocuklarımız var. Büyük coşku yaşıyoruz. Biz çocuklarımıza değer katmaya, onları spora hazırlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

SOYER: BURASI FİLİZLERİN YETİŞTİĞİ YER

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise açılış töreninde şunları ifade etti: "Altınordu gerçekten Türkiye'nin en kıymetli kulüplerinden, çınarlarından biridir. 100 yıldır varlığını sürdüren, yeni gençler yetiştiren çok önemli spor kulüplerden biri. Burası yeni filizlerin yetiştiği, yetenek fabrikası bir kulüp. Hepimiz için gurur verici. Bu organizasyona ev sahipliği yapması bizim için çok değerli. Biz de kent olarak ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz."

ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜZİĞİ ÇALINDI

Açılış törenine katılan konuklar basın mensuplarına poz verdi. Altınordu Kulübü de açılışta yer alan Bakan Kasapoğlu, Vali Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer ve TFF Başkanı Büyükekşi’nin isminin yazılı olduğu forma hediye verdi. Açılış seremonisinin ardından turnuvaya katılan tüm sporcular ve katılımcılar Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde U12 İzmir Cup bayrağını dalgalandırdı.