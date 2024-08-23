U16 Kadın Basketbol takımımız, yarı finalde!
Türkiye, Avusturya karşısında 92-57'lik skorla galip gelerek FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası B Kategorisi'nde yarı finale yükseldi.
Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar B Kategorisi Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final karşılaşmasında Avusturya'yı 92-57 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Milliler, Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanan maçın ilk yarısını 47-29 önde kapattı.
İkinci yarıda farkı daha da açan ay-yıldızlı ekip, sahadan 92-57 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.
Milliler, yarı finalde Romanya ile cuma günü (bugün) saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.
Organizasyondaki diğer çeyrek final maçları şu şekilde tamamlandı:
Danimarka: 61 - Büyük Britanya: 86
Çekya: 76 - Slovakya: 43
Litvanya: 66 - Romanya: 77
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