U17 Milli Takım Avrupa Şampiyonası'nda!
U17 Milli Takım, Avrupa Şampiyonası Elit Tur grup maçında karşılaştığı Slovenya U17 Milli Takımı'nı 86 ve 88. dakikada bulduğu gollerle 4-3 mağlup etti. Milli Takım, bu sonuçla Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.
U17 Milli Takım, Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçında Slovenya U17 ile karşı karşıya geldi.
85. dakikada 3-2 geride olan U17 Milli Takım, 86 ve 88. dakikalarda bulduğu gollerle sahadan 4-3 galip geldi.
U17 Milli Takım'a galibiyeti getiren golleri 45. dakikada ve 86. dakikada Can Yılmaz Uzun, 57. dakikada Selim Can Sönmez ve 88. dakikada Kenan Yıldız kaydetti.
Slovenya U17'nin golleri ise 4. dakikada Niko Kasalo, 47. dakikada Matej Dvorsak ve 72. dakikada Mark Stojinovic kaydetti.
U17 Milli Takımı, alınan bu sonuçla Elit Tur Grup 7'yi 6 puanla ikinci sırada tamamladı ve Avrupa Şampiyonası'na doğrudan katılma hakkı kazandı. Slovenya ise 4 puanda kaldı.
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