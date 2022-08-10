U19 Milli Takım, Romanya'da galibiyetle başladı
19 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Romanya'daki Balkan Şampiyonası'nda Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti.
19 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası'ndaki ilk maçında Bulgaristan'ı 3-0 yendi.
Romanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 19 Yaş Altı Balkan Şampiyonası'nda mücadele eden milli takım, A Grubu'ndaki ilk maçında Bulgaristan ile karşılaştı.
Milliler, rakibini 25-13, 25-22 ve 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup etti.
Türkiye, ikinci maçında perşembe TSİ 15.00'te Kosova ile karşı karşıya gelecek.
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