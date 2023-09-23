U19 Türkiye Kadın Futbol Milli Takımı, Estonya'yı devirdi

U19 Türkiye Kadın Futbol Milli Takımı, Estonya ile oynadığı hazırlık maçını 4-3 kazandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.09.2023 - 17:21
U19 Türkiye Kadın Futbol Milli Takımı, Estonya'yı devirdi
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İsveç'te yapılacak Avrupa Şampiyonası öncesi Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde hazırlıklarını sürdüren Türkiye U19 Kadın Futbol Milli Takımı, Estonya U19 Kadın Milli Takımı'yla yaptığı ikinci hazırlık maçını 4-3 kazandı. 

Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki maçın 30 dakikalık bölümünde etkili olan Estonya Kadın Milli Takımı, 10 ve 19'uncu dakikada Anna Mariin, 32'nci dakikada Liselle Palts'ın attığı gollerle 3-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra rakip kale önünde etkili ataklar yapan Türkiye, 40'ıncı dakikada Tuana Naz'ın attığı golle skoru 3-1'e getirdi. İkinci yarıya daha etkili başlayan milliler, 61'inci dakikada Berfin Elif, 79'uncu dakikada Tuana Yılmaz'ın golleriyle skoru 3-3 yaptı. 90+3'üncü dakikada İlayda Cansu, galibiyeti getiren golü attı. 

20 Eylül'de oynadıkları ilk maçı da 3-2 kazanan Türkiye U19 Kadın Milli Takımı oyuncuları, bitiş düdüğüyle büyük bir sevinç yaşadı. Sahanın ortasında bir araya gelen sporcular, galibiyeti 'Türkiye' sloganıyla kutladı.


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U19 Türkiye Kadın Futbol Milli Takımı estonya hazırlık maçı

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