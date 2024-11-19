U20 Milli Takım, Almanya'ya kaybetti
U20 Milli Takım, Elit Lig normal sezon 5. hafta maçında Almanya'ya Riva'da 2-0 kaybetti.
UEFA U20 Elit Lig normal sezon 5. hafta maçında Türkiye, Almanya ile karşı karşıya geldi. U20 Milli Takım, Riva'da oynanan maçtan 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı.
Almanya'ya galibiyeti getiren golleri Damion Downs attı. Downs, 45+2 ve 61. dakikalarda fileleri havalandırdı.
Bu sonucun ardından Türkiye grupta 2 puanda kaldı. Almanya ise puanını 12'ye yükseltti.
U20 Milli Takım, gruptaki bir sonraki maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek. Almanya, Çekya deplasmanına konuk olacak.
Etiketler: #UEFA U20 Elit Lig #Ümit Milli Takım #Almanya
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