U20 Milli Takımımız, İtalya'ya mağlup!

Yayınlanma: 20.03.2025 - 20:17

Güncelleme: 20.03.2025 - 20:17

UEFA Elit Lig maçında, Türkiye 20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, İtalya 20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nı konuk etti.

Siltaş Yapı Pendilk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İtalya 3-0 kazandı.

İtalya'ya galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Thomas Berenbruch, 50. dakikada Maat Daniel Caprini ve 90+1. dakikada Kevin Zeroli kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ligde galibiyeti bulunmayan ve üst üste 4. mağlubiyetini alan Milli Takımımız, 2 puanla son sırada konumlandı.

Üst üste 3. galibiyetini alan İtalya ise 13 puana yükseldi ve 2. sıraya yerleşti.

Türkiye 20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, 25 Mart Salı günü U20 Elit Lig son maçında Romanya'ya konuk olacak.