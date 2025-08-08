Cumhuriyet Gazetesi Logo
U21 Kadın Voleybol Milli Takımı Polonya'ya 3-0 mağlup oldu

8.08.2025 14:58:00
DHA
21 Yaş Altı Kadın Milli Takımımız, Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenen U21 Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda C Grubu ikinci maçında Polonya'ya 3-0 mağlup oldu.

21 Yaş Altı Kadın Milli Takımımız, Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenen U21 Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda C Grubu ikinci maçında Polonya'ya 3-0 (25-19, 26-24, 25-21) mağlup oldu ve ilk yenilgisini aldı.

21 Yaş Altı Kadın Milli Takımımız, organizasyondaki üçüncü maçında 9 Ağustos'ta saat 09.00'da Mısır ile karşılaşacak.

Tek devreli lig usulüne göre oynanacak müsabakaların sonunda gruplarında ilk 4'te yer alacak takımlar adlarını son 16'ya yazdıracak.

 Millilerimizin kalan maçlarının programı şu şekilde:

9 Ağustos 2025

09.00 Türkiye-Mısır

11 Ağustos 2025

 09.00 Türkiye-Çekya

12 Ağustos 2025

06.00 İtalya-Türkiye

