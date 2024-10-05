Udinese Lecce'yi tek golle geçti!
İtalya Serie A'da Udinese, Lecce'yi evinde 1-0'lık skorla mağlup etti.
İtalya Serie A 7. Hafta maçında Udinese, Lecce'yi evinde konuk etti. Bluenergy Stadyumu'ndaki maçta Udinese sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı.
Udinese'ye galibiyeti getiren tek golü 75'te Jordan Zemura attı.
Udinese bu sonucun ardından ligde 7 maç sonunda 13 puana ulaştı. Lecce 5 puanda kaldı.
Serie A'nın bir sonraki haftasında Udinese, Milan deplasmanına gidecek. Lecce evinde Fiorentina'yı konuk edecek.
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