Udinese Lecce'yi tek golle geçti!

İtalya Serie A'da Udinese, Lecce'yi evinde 1-0'lık skorla mağlup etti.

Udinese Lecce'yi tek golle geçti!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.10.2024 - 18:02

İtalya Serie A 7. Hafta maçında Udinese, Lecce'yi evinde konuk etti. Bluenergy Stadyumu'ndaki maçta Udinese sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı.

Udinese'ye galibiyeti getiren tek golü 75'te Jordan Zemura attı.

Udinese bu sonucun ardından ligde 7 maç sonunda 13 puana ulaştı. Lecce 5 puanda kaldı. 

Serie A'nın bir sonraki haftasında Udinese, Milan deplasmanına gidecek. Lecce evinde Fiorentina'yı konuk edecek.


Etiketler: #udinese #serie a #Lecce #italya
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