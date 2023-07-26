UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk ayağı, 5 maçla başladı

Organizasyonun 2. eleme turunda 5 maç tamamlanırken, eleme turunun rövanşları, 1-3 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.07.2023 - 08:10
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk ayağı, 5 maçla başladı
Abone Ol google-news

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının 2. eleme turunda, ilk gün maçlarının sonuçları şöyle:

Atletic Escaldes (Andorra) - Partizani (Arnavutluk): 0-1

The New Saints (Galler) - Swift (Lüksemburg): 1-1

Hamrun (Malta) - Dinamo Tiflis (Gürcistan): 2-1

Tre Penne (San Marino) - Valmeira (Letonya): 0-3

Ballkani (Kosova) - Larne (Kuzey İrlanda): 3-0

Bu eleme turunun rövanşları, 1-3 Ağustos tarihlerinde oynanacak.


uefa avrupa konferans ligi Toplu sonuçlar

En Çok Okunan Haberler