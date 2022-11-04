UEFA Avrupa Ligi grup maçları tamamlandı
UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarında son hafta maçları oynandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları sona erdi.
Gruplarını lider tamamlayan Fenerbahçe, Arsenal (İngiltere), Real Betis (İspanya) ve Union Saint-Gilloise (Belçika), Real Sociedad (İspanya), Feyenoord (Hollanda), Freiburg (Almanya) ve Ferencvaros (Macaristan) son 16 turuna kaldı.
Gruplarında ikinci sırada yer alan PSV (Hollanda), Rennes (Fransa), Roma (İtalya) ve Union Berlin (Almanya), Manchester United (İngiltere), Midtjylland (Danimarka), Nantes (Fransa) ve Monaco (Fransa) ise son 16 turuna çıkmak için play-off turu oynayacak.
Gruplarında 3. sırada yer alan Bodo/Glimt (Norveç), AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi), Ludogorets (Bulgaristan) ve Braga (Portekiz), Trabzonspor, Sheriff (Moldova), Lazio (İtalya) ve Karabağ (Azerbaycan), ise UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda mücadele edecek.
A, B, C, D, E, F, G ve H gruplarında son hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Arsenal (İngiltere)-Zürih (İsviçre): 1-0
Bodo/Glimt (Norveç)-PSV (Hollanda): 1-2
Dinamo Kiev (Ukrayna)-Fenerbahçe: 0-2
Rennes (Fransa)-AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-1
Roma (İtalya)-Ludogorets (Bulgaristan): 3-1
Real Betis (İspanya)-HJK Helsinki (Finlandiya): 3-0
Union Saint-Gilloise (Belçika)-Union Berlin (Almanya): 0-1
Braga (Portekiz)-Malmö (İsveç): 2-1
Midtjylland (Danimarka)-Sturm Graz (Avusturya): 2-0
Feyenoord (Hollanda)-Lazio (İtalya): 1-0
Real Sociedad (İspanya)-Manchester United (İngiltere): 0-1
Sheriff (Moldova)-Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-0
Karabağ (Azerbaycan)-Freiburg (Almanya): 1-1
Olympiakos (Yunanistan)-Nantes (Fransa): 0-2
Trabzonspor-Ferencvaros (Macaristan): 1-0
Monaco (Fransa)-Kızılyıldız (Sırbistan): 4-1
Video Haberler
- Endemik çiçekler, camda şekil buldu
- Umudunun tükendiği an sıfır otomobil sahibi oldu
- 20. yıldönümünde Türkiye adeta dökülüyor
- Erdoğan hangi 3 isme karşı kaybedecek?
- TÜİK ve ENAG verileri ne söylüyor?
- Boğaziçi Film Festivali’nde neler yaşandı?
- Hırsız çaldığı paranın 50 bin TL’sini geri getirdi
- Finans Analisti İslam Memiş tarih verdi
- Türkiye’nin en yüksek ayaklı 2'nci viyadüğü açıldı
- Türk denizaltısının Boğaz'dan geçiş görüntüleri
En Çok Okunan Haberler
-
- 26 yaşındaki oyuncu Erica Hoy trafik kazasında yaşamını yitirdi
- İmamoğlu'na bir suikast ihbarı daha: '8 kişilerdi, hepsi silahlılardı...'
- Kuduz paniği! Köpeklerin saldırdığı 2 çocukla ilgili yeni gelişme: 'Tanı kesinleşti'
- Yurtdışından telefon getirenler dikkat! IMEI kayıt ücreti belli oldu
- Son Dakika: TÜİK’in ENAG’a açtığı dava sonuçlandı
- CHP'nin acı kaybı: Eski milletvekili Süleyman Genç yaşamını yitirdi
- Son Dakika: TBMM Genel Kurulu'nda ekonomiye ilişkin torba kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı
- 2023 için yeniden değerleme oranı belli oldu
- Son Dakika: İzmir'de 4,9 büyüklüğünde deprem! Balıkesir, Manisa, Aydın ve Denizli'de de hissedildi
- Yeni yılda emekli ve memur zammı ne kadar olacak?