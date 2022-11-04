UEFA Avrupa Ligi grup maçları tamamlandı

04 Kasım 2022 Cuma, 08:08

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları sona erdi.

Gruplarını lider tamamlayan Fenerbahçe, Arsenal (İngiltere), Real Betis (İspanya) ve Union Saint-Gilloise (Belçika), Real Sociedad (İspanya), Feyenoord (Hollanda), Freiburg (Almanya) ve Ferencvaros (Macaristan) son 16 turuna kaldı.

Gruplarında ikinci sırada yer alan PSV (Hollanda), Rennes (Fransa), Roma (İtalya) ve Union Berlin (Almanya), Manchester United (İngiltere), Midtjylland (Danimarka), Nantes (Fransa) ve Monaco (Fransa) ise son 16 turuna çıkmak için play-off turu oynayacak.

Gruplarında 3. sırada yer alan Bodo/Glimt (Norveç), AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi), Ludogorets (Bulgaristan) ve Braga (Portekiz), Trabzonspor, Sheriff (Moldova), Lazio (İtalya) ve Karabağ (Azerbaycan), ise UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda mücadele edecek.

A, B, C, D, E, F, G ve H gruplarında son hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Arsenal (İngiltere)-Zürih (İsviçre): 1-0

Bodo/Glimt (Norveç)-PSV (Hollanda): 1-2

Dinamo Kiev (Ukrayna)-Fenerbahçe: 0-2

Rennes (Fransa)-AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-1

Roma (İtalya)-Ludogorets (Bulgaristan): 3-1

Real Betis (İspanya)-HJK Helsinki (Finlandiya): 3-0

Union Saint-Gilloise (Belçika)-Union Berlin (Almanya): 0-1

Braga (Portekiz)-Malmö (İsveç): 2-1

Midtjylland (Danimarka)-Sturm Graz (Avusturya): 2-0

Feyenoord (Hollanda)-Lazio (İtalya): 1-0

Real Sociedad (İspanya)-Manchester United (İngiltere): 0-1

Sheriff (Moldova)-Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-0

Karabağ (Azerbaycan)-Freiburg (Almanya): 1-1

Olympiakos (Yunanistan)-Nantes (Fransa): 0-2

Trabzonspor-Ferencvaros (Macaristan): 1-0

Monaco (Fransa)-Kızılyıldız (Sırbistan): 4-1



