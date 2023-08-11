UEFA Avrupa Ligi'nde 6 maç oynandı
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu ilk ayağı, 6 maçla tamamlandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci turnuvasında 3. eleme turu ilk maçları sonuçlandı.
Avrupa Ligi 3. eleme turunda bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
Zalgiris (Litvanya) - Hacken (İsveç): 1-3
Karabağ (Azerbaycan) - HJK (Finlandiya): 2-1
Sheriff (Moldova) - BATE (Belarus): 5-1
Slavia Prag (Çekya) - Dnipro-1 (Ukrayna): 3-0
Zrinjski (Bosna Hersek) - Breidablik (İzlanda): 6-2
Olympiakos (Yunanistan) - Genk (Belçika): 1-0
Rövanş maçları 17 Ağustos Perşembe günü yapılacak.
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