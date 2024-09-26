UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları!
UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta mücadeleleri, oynanan 9 karşılaşmayla başladı.
Galatasaray, İstanbul'da oynanan maçta Yunanistan ekibi PAOK'u 3-1 mağlup etti.
UEFA Avrupa Ligi'nde diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
AZ Alkmaar- Elfsborg: 3-2
Bodo/Glimt-Porto: 3-2
Ludogorets- Slavia Prag: 0-2
Dinamo Kiev- Lazio: 0-3
Midtjylland- Hoffenheim: 1-1
Anderlecht- Ferencvaros: 2-1
Manchester United- Twente: 1-1
Nice- Real Sociedad: 1-1
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