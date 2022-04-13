UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçları yarın oynanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 4'e kalan takımlar yarın belli olacak.
Yarı final karşılaşmalarının ilk ayağı 28 Nisan, rövanşları 5 Mayıs'ta yapılacak. 18 Mayıs'taki finale ise İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı ev sahipliği yapacak.
Rövanş maçlarının TSİ programı ve ilk karşılaşmaların skorları şöyle:
19.45 Atalanta (İtalya) - Leipzig (Almanya) (1-1)
22.00 Barcelona (İspanya) - Eintracht Frankfurt (Almanya) (1-1)
22.00 Olimpik Lyon (Fransa) - West Ham United (İngiltere) (1-1)
22.00 Rangers (İskoçya) - Braga (Portekiz) (0-1)
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