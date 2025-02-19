UEFA Avrupa Ligi'nden En-Nesyri paylaşımı
UEFA Avrupa Ligi resmi hesabı, Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri'nin Anderlecht'e attığı kafa golü için yeni bir paylaşım yaptı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Belçika ekibi Anderlecht'i 3-0 mağlup etti. Karşılaşmada sarı lacivertlilerin golcüsü Youssef En-Nesyri, harika bir kafa golü attı. UEFA Avrupa Ligi resmi hesabı da bu gole kayıtsız kalmadı.
UEFA'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "En-Nesyri'nin inanılmaz kafa vuruşunun bu açısı"ifadesi yer aldı.
This angle of En-Nesyri's incredible header ??@Fenerbahce_EN | #UEL pic.twitter.com/4955kO1ots— UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 19, 2025
Spor Haberleri
- Beşiktaş'ta Divan Kurulu Toplantısı ertelendi
- Kupa Voley'de yarı final eşleşmeleri belli oldu
- UEFA Avrupa Ligi'nden En-Nesyri paylaşımı
- Bursaspor - Kahramanmaraşspor maçı ertelendi
- Galatasaray, çeyrek finalde Kupa Voley'e veda etti
- Sergio Oliveira, Brezilya'ya transfer oldu
- Jose Mourinho takımdan memnun!
- Okan Buruk, AZ Alkmaar maçı öncesi ümitli!
- David Hubert: Yarın her şey olası, biz buna inanıyoruz
- Fenerbahçe'den sermaye artırımı açıklaması
En Çok Okunan Haberler
-
- 10 belediye başkanı AKP'ye katıldı
- O korgeneralden anlamlı tavır!
- Bin Ladin'i öldüren askerden radikal karar!
- İfade işlemleri devam ediyor
- Hedef gösterilen yaşlı kadın yanarak can verdi
- Meteoroloji'den İstanbul için 'saatli' kar uyarısı!
- Erdoğan'dan TÜSİAD'a ağır sözler!
- Hadise'ye konserde büyük şok: Hayranı sahneye atladı!
- Sahi, siyasi yasak nasıl geldi?
- Çin’e karşı kaldıraç Rusya