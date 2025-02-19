UEFA Avrupa Ligi'nden En-Nesyri paylaşımı

UEFA Avrupa Ligi resmi hesabı, Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri'nin Anderlecht'e attığı kafa golü için yeni bir paylaşım yaptı.

UEFA Avrupa Ligi'nden En-Nesyri paylaşımı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 19.02.2025 - 22:26

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Belçika ekibi Anderlecht'i 3-0 mağlup etti. Karşılaşmada sarı lacivertlilerin golcüsü Youssef En-Nesyri, harika bir kafa golü attı. UEFA Avrupa Ligi resmi hesabı da bu gole kayıtsız kalmadı.

UEFA'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "En-Nesyri'nin inanılmaz kafa vuruşunun bu açısı"ifadesi yer aldı.


Etiketler: #uefa avrupa ligi #fenerbahçe #Youssef En Nesyri #sosyal medya
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