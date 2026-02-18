Cumhuriyet Gazetesi Logo
18.02.2026 17:51:00
AA
UEFA'dan Benfica - Real Madrid maçındaki ırkçılık iddialarına soruşturma!

UEFA, Benfica - Real Madrid maçında Vinicius Junior'a yönelik ırkçı söylemlerde bulunulduğu iddiaları üzerine soruşturma başlatıldığını duyurdu.

UEFA, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda oynanan Benfica-Real Madrid maçında Brezilyalı futbolcu Vinicius Junior'a yönelik ayrımcılık yapıldığı iddialarıyla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

UEFA'dan yapılan açıklamada, "UEFA Etik ve Disiplin Müfettişi, Benfica ile Real Madrid arasında dün oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 2025/2026 son 16 play-off turu maçındaki ayrımcı davranış iddialarını araştırmak üzere görevlendirilmiştir. Konuyla ilgili daha fazla bilgi ilerleyen günlerde paylaşılacaktır" denildi.

NE OLMUŞTU?

Luz Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 50. dakikasında Real Madrid’i 1-0 öne geçiren golü kaydeden Vinicius Junior, golün ardından kendisine ırkçı davranışlarda bulunulduğu iddiasıyla saha kenarına gelmişti. Brezilyalı yıldız, maçın Fransız hakemi François Letexier'e Benfica forması giyen Gianluca Prestianni'nin ırkçı hareketlerde bulunduğunu iddia etmişti.

Real Madrid, deplasmanda karşılaştığı Benfica'yı Vinicius Junior'ın 50. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etmişti.

