UEFA, hakem Abdulkadir Bitigen'i UEFA Regions Cup'da görevlendirdi

UEFA, FIFA kokartlı Türk hakem Abdulkadir Bitigen'e UEFA Regions Cup 5. Grup müsabakalarında görev verdi.

cumhuriyet.com.tr
28 Eylül 2022 Çarşamba, 17:25
UEFA, hakem Abdulkadir Bitigen'i UEFA Regions Cup'da görevlendirdi
Abone Ol google-news

Türkiye Futbol Federasyonun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bitigen, 29 Eylül-5 Ekim tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek UEFA Regions Cup 5. Grup müsabakalarında düdük çalacak.

Müsabakalarda, Türk yardımcı hakem Murat Tuğberk Curbay da görev alacak.


abdülkadir bitigen uefa UEFA Regions Cup hakem

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler