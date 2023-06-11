UEFA Hakem Kurulu ile MHK buluştu

Yayınlanma: 11.06.2023 - 16:44

Güncelleme: 11.06.2023 - 16:44

İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda İngiltere ekibi Manchester City ile İtalya temsilcisi Inter arasında dün oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi Finali öncesinde; Türkiye'de bulunan UEFA Hakem Kurulu Başkanı Roberto Rosetti ve üyeleri, TFF organizasyonu ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta ev sahipliğinde akşam yemeğinde bir araya geldi.

UEFA Hakem Kurulu Başkanı Roberto Rosetti, MHK Başkanı Lale Orta'ya UEFA Hakem Kurulu tarafından imzalı final maçına özel olan hakem formasını organizasyon hatırası olarak takdim etti.

Final maçı gününde ise; MHK Başkanı Lale Orta, MHK Başkanvekili Tolga Özkalfa ve MHK üyesi Süleyman Abay, UEFA hakem kurulu üyelerine ve müsabakanın hakemlerine başarılar diledi.