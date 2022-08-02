UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman? Başakşehir ve Konyaspor'un rakipleri ne zamaman belli olacak?
Başakşehir ve Konyaspor'un Konferans Ligi'ndeki rakibi, UEFA tarafından yapılacak olan çekiliş ile belli olacak. UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman? Başakşehir ve Konyaspor'un rakipleri ne zamaman belli olacak?
UEFA Konferans Ligi kura çekimi ile Başakşehir ve Konyaspor'un rakipleri belli olacak.
UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
UEFA Konferans Ligi kura çekimi 02 Ağustos 2022 15:00'te gerçekleşecek. Kura çekilişi, UEFA TV'den canlı olarak yayımlanacak.
Medipol Başakşehir ile Arabam.com Konyaspor, 3. eleme turu ilk maçlarına 4 Ağustos Perşembe günü deplasmanda çıkacak.
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