UEFA kulüpler sıralaması güncellendi: İlk yüzde 3 Türk takımı...

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi. Güncellemenin ardından ilk 100'de üç Türk kulübü yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.04.2024 - 17:19
UEFA kulüpler sıralaması güncellendi: İlk yüzde 3 Türk takımı...
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UEFA Kulüpler sıralamasına son güncelleme yapıldı. 

Kulüpler sıralamasında ilk basamağı İngiltere Premier League ekibi Manchester City alırken, ikinci sırada Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih, üçüncü sırada ise Real Madrid yer aldı. 

En başarılı Türk takımı ise Fenerbahçe oldu.

İşte UEFA kulüpler sıralamasında ilk 10 ve Türk takımlarının yeri:

1- Manchester City

2- Bayern Münih

3- Real Madrid

4- PSG

5- Liverpool

6- Inter

7- Leipzig

8- Chelsea

9- Roma

10- Manchester United

56- FENERBAHÇE

60- GALATASARAY

62- BAŞAKŞEHİR

102- SİVASSPOR

123- BEŞİKTAŞ

129- TRABZONSPOR

179- ADANA DEMİRSPOR

180- KONYASPOR

181- ALANYASPOR

182- YENİ MALATYASPOR


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