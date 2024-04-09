UEFA kulüpler sıralaması güncellendi: İlk yüzde 3 Türk takımı...
UEFA kulüpler sıralaması güncellendi. Güncellemenin ardından ilk 100'de üç Türk kulübü yer aldı.
UEFA Kulüpler sıralamasına son güncelleme yapıldı.
Kulüpler sıralamasında ilk basamağı İngiltere Premier League ekibi Manchester City alırken, ikinci sırada Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih, üçüncü sırada ise Real Madrid yer aldı.
En başarılı Türk takımı ise Fenerbahçe oldu.
İşte UEFA kulüpler sıralamasında ilk 10 ve Türk takımlarının yeri:
1- Manchester City
2- Bayern Münih
3- Real Madrid
4- PSG
5- Liverpool
6- Inter
7- Leipzig
8- Chelsea
9- Roma
10- Manchester United
56- FENERBAHÇE
60- GALATASARAY
62- BAŞAKŞEHİR
102- SİVASSPOR
123- BEŞİKTAŞ
129- TRABZONSPOR
179- ADANA DEMİRSPOR
180- KONYASPOR
181- ALANYASPOR
182- YENİ MALATYASPOR
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