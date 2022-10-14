Fenerbahçe'den Avrupa kulüpler sıralamasında dev yükseliş!
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı AEK Larnaca'yı 2-1 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantiledi. Sarı-lacivertli takım bu sonuçla birlikte Avrupa kulüpler sıralamasında üst sıralara tırmandı.
UEFA Avrupa Ligi'nde iki maç kala gruptan çıkmayı garantileyen Fenerbahçe, Avrupa kulüpler sıralamasında da önemli bir yükselişe imza attı.
Sezona Avrupa kulüpler sıralamasında 14.500 puanla 107. sırada başlayan Jorge Jesus'un ekibi, sergilediği performansla 70. sıraya kadar yükseldi. Fenerbahçe, 14.500 olan puanını da 22.000'e çıkardı.
Fenerbahçe, bu sezon ön elemeler dahil 10 maça çıkarken, bu maçlardan sadece birini kaybetti. Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev'e karşı iç sahada oynanan rövanş karşılaşmasında uzatmalar sonucunda sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrıldı. Fenerbahçe, kalan 9 maçta ise 6 galibiyet, 3 beraberlik aldı.
FENERBAHÇE'NİN BU SEZON AVRUPA'DA ALDIĞI SONUÇLAR:
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu
Dinamo Kiev 0-0 Fenerbahçe
Fenerbahçe 1-2 Dinamo Kiev
UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu
Fenerbahçe 3-0 Slovacko
Slovacko 1-1 Fenerbahçe
UEFA Avrupa Ligi play-off
Austria Wien 0-2 Fenerbahçe
Fenerbahçe 4-1 Austria Wien
UEFA Avrupa Ligi grup aşaması
Fenerbahçe 2-1 Dinamo Kiev
Rennes 2-2 Fenerbahçe
Fenerbahçe 2-0 AEK Larnaca
AEK Larnaca 1-2 Fenerbahçe
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