UEFA Şampiyonlar Ligi kupası İstanbul'da sergilendi
UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımın kaldıracağı kupa İstanbul'da sergilendi.
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli futbol organizasyonun sponsorlarından Oppo'nun İstanbul'a getirdiği kupa, Divan Kuruçeşme'de futbolseverlerle buluştu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 sezonunun şampiyonu, mayıs ayının sonunda Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da sahibini bulacak. İstanbul'da sergilenen kupa, şampiyon olacak takımın oyuncularını ellerinde yükselecek.
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