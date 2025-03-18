UEFA Şampiyonlar Ligi kupası İstanbul'da sergilendi

UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımın kaldıracağı kupa İstanbul'da sergilendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi kupası İstanbul'da sergilendi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 18.03.2025 - 21:11

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli futbol organizasyonun sponsorlarından Oppo'nun İstanbul'a getirdiği kupa, Divan Kuruçeşme'de futbolseverlerle buluştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 sezonunun şampiyonu, mayıs ayının sonunda Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da sahibini bulacak. İstanbul'da sergilenen kupa, şampiyon olacak takımın oyuncularını ellerinde yükselecek.


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