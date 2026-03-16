Cumhuriyet Gazetesi Logo
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor

16.03.2026 10:57:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları, yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun son 16 turunda yarın ve 18 Mart Çarşamba günü 8 karşılaşma oynanacak.

Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını çeyrek finale yazdıracak.

Galatasaray, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında 18 Mart Çarşamba günü TSİ 23.00'te İngiltere temsilcisi Liverpool'a konuk olacak.

Sarı-kırmızılılar, Liverpool'u geçmesi halinde çeyrek finalde Paris Saint-Germain (PSG)-Chelsea (5-2) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

"Devler Ligi"nde son 16 turu rövanşlarının (TSİ) programı ve ilk maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Yarın:

20.45 Sporting (Portekiz) - Bodo/Glimt (Norveç) (0-3)

23.00 Chelsea (İngiltere) - PSG (Fransa) (2-5)

23.00 Manchester City (İngiltere) - Real Madrid (İspanya) (0-3)

23.00 Arsenal (İngiltere) - Bayer Leverkusen (Almanya) (1-1)

18 Mart Çarşamba:

20.45 Barcelona (İspanya) - Newcastle United (İngiltere) (1-1)

23.00 Liverpool (İngiltere) - Galatasaray (0-1)

23.00 Bayern Münih (Almanya) - Atalanta (İtalya) (6-1)

23.00 Tottenham (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya) (2-5)

İlgili Konular: #galatasaray #uefa şampiyonlar ligi #çeyrek final

İlgili Haberler

Temsilcimiz UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahneye çıkıyor: Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki konuğu Liverpool!
Temsilcimiz UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahneye çıkıyor: Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki konuğu Liverpool! UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray, Liverpool'u konuk edecek. Dev karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılılarda 7 isim sarı kart sınırında bulunuyor.
Bodo Glimt'in Şampiyonlar Ligi rüyası devam ediyor!
Bodo Glimt'in Şampiyonlar Ligi rüyası devam ediyor! Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Bodo/Glimt, Sporting Lizbon'u 3-0 mağlup etti.
İki Galatasaraylı Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en iyi 11'inde!
İki Galatasaraylı Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en iyi 11'inde! UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu ilk maçında Liverpool'u 1-0 mağlup eden temsilcimiz Galatasaray'ın iki futbolcusu haftanın 11'ine seçildi.