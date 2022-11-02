UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A, B, C, D gruplarında son maçlar oynandı
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A, B, C, D gruplarında son maçlar oynandı.
Grupları ilk 2 sırada tamamlayan takımlardan Porto (Portekiz), Bayern Münih (Almanya), Napoli (İtalya) ve Tottenham (İngiltere) grup lideri olarak, Club Brugge (Belçika), Liverpool (İngiltere), Inter (İtalya) ve Eintracht Frankfurt (Almanya) ise grup ikinci olarak son 16 turuna yükseldi.
Çift maçlı eleme sistemine göre oynanacak son 16 turunun ilk maçları, 14-15 ve 21-22 Şubat 2023, rövanşları ise 7-8 ve 14-15 Mart 2023 tarihlerinde yapılacak.
Yarın ise E, F, G, H gruplarındaki son maçlar oynanacak.
A, B, C, D gruplarında son hafta maçlarının sonuçları:
Porto (Portekiz) - Atletico Madrid (İspanya): 2-1
Bayer Leverkusen (Almanya) - Club Brugge (Belçika): 0-0
Liverpool (İngiltere) - Napoli (İtalya): 2-0
Rangers (İskoçya) - Ajax (Hollanda): 1-3
Bayern Münih (Almanya) - Inter (İtalya): 2-0
Viktoria Plzen (Çekya) - Barcelona (İspanya): 2-4
Sporting Lizbon (Portekiz) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 1-2
Olimpik Marsilya (Fransa) - Tottenham (İngiltere): 1-2
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