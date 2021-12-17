UEFA, sosyal medya hesabından eski Fenerbahçeli Alex de Souza'yı paylaştı

17 Aralık 2021 Cuma, 20:57

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin sosyal medya hesabı, Fenerbahçe'nin eski efsane futbolcusu Alex de Souza'yı gönderisinde paylaştı.

Eski günlere dair hatırlatma mahiyeti paylaşımda ve #FlashbackFriday etiketi kullanıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi, yaptığı paylaşımda Alex de Souza'nın Fenerbahçe forması ile bir fotoğrafını paylaşırken "Fenerbahçe efsanesi Alex geri döndü" ifadelerini kullandı.

İşte Şampiyonlar Ligi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım:



