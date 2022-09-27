UEFA Uluslar Ligi 7 maçla devam etti

UEFA Uluslar Ligi 6. haftası oynanan 7 karşılaşmayla devam etti.

cumhuriyet.com.tr
27 Eylül 2022 Salı, 07:49
UEFA Uluslar Ligi 7 maçla devam etti
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UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında 6. hafta maçlarına 7 karşılaşmayla devam edildi.

Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki organizasyonunda sezonun gruplardaki son hafta ikinci gününde 7 maç oynandı.

A Ligi 3. Grup mücadelesinde İngiltere, konuk ettiği Almanya ile 3-3 berabere kaldı. Grup maçlarının tamamlandığı 3. Grup'ta İngiltere, B Ligi'ne düştü.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi

3. Grup:

İngiltere-Almanya: 3-3

Macaristan-İtalya: 0-2

B Ligi

3. Grup:

Karadağ-Finlandiya: 0-2

Romanya-Bosna Hersek: 4-1

C Ligi

4. Grup:

Kuzey Makedonya-Bulgaristan: 0-1

Cebelitarık-Gürcistan: 1-2

D Ligi

2. Grup:

San Marino-Estonya: 0-4


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