UEFA Uluslar Ligi 9 maçla tamamlandı
UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan 9 maçın ardından grup maçları tamamlandı.
Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki organizasyonunda sezonun gruplardaki son hafta, 9 maçla sona erdi.
A Ligi 2. Grup'ta İsviçre, konuk ettiği Çekya'yı 2-1 yenerken İspanya ise deplasmanda Portekiz'i 1-0 yenerek grubu lider tamamladı ve finallere kaldı.
Gruplardaki karşılaşmaların ardından A Ligi'nde gruplarını lider bitiren Hırvatistan, İspanya, İtalya ve Hollanda; UEFA Uluslar Ligi finallerine yükselirken A Ligi gruplarında son sırada yer alan Avusturya, Çekya, İngiltere ve Galler ise B Ligi'ne düştü.
Alınan sonuçlar şöyle:
A Ligi
2. Grup:
İsviçre-Çekya: 2-1
Portekiz-İspanya: 0-1
B Ligi
1. Grup:
Ukrayna-İskoçya: 0-0
İrlanda Cumhuriyeti-Ermenistan: 3-2
2. Grup:
Arnavutluk-İzlanda: 1-1
4 .Grup:
İsveç-Slovenya: 1-1
Norveç-Sırbistan: 0-2
C Ligi
2. Grup:
Yunanistan-Kuzey İrlanda: 3-1
Kosova-Kıbrıs Rum Kesimi: 5-1
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