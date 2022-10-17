UEFA'dan A Milli Futbol Takımı'na kısmi tribün kapatma cezası
UEFA, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF), A Milli Takım'ın Lüksemburg ile İstanbul'da oynanan maçta sahaya madde atılması nedeniyle kısmi tribün kapatma ve para cezası verdi.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin 22 Eylül'de Lüksemburg'u ağırladığı UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup karşılaşmasındaki olaylarla ilgili disiplin soruşturması tamamlandı.
Taraftarların sahaya madde atması nedeniyle TFF'ye, ev sahibi olacağı ilk UEFA organizasyonunda en az 5 bin koltuk boş bırakma cezası verildi. UEFA Denetim, Etik ve Disiplin Kurulu, cezayı 2 yıllık deneme süresine bağlı olarak tecil etti.
TFF ayrıca 25 bin avro para cezası da aldı.
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